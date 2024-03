Stiri pe aceeasi tema

- Medicii au costatat ca batranul a fost omorat, deoarece avea o rana la nivelul capului. Criminaliștii au preluat cercetarea.Surse judiciare spun ca anchetatorii au descoperit in camera in care s-a produs tragedia și un document straniu, o legitimație emisa in fosta Uniune Sovietica de o instituție din…

- Christian Horner și soția sa, Geri Halliwell, au intrat sambata in paddock-ul Marelui Premiu al Bahrainului de mana, intr-o demonstrație publica de unitate, dupa ce șeful echipei de Formula 1 Red Bull a fost exonerat de acuzațiile de comportament inadecva

- Christian Horner a fost acuzat de „comportament inadecvat” fața de o angajata, iar șeful echipei Red Bull a vorbit despre ancheta interna care-l vizeaza, joi, la evenimentul de prezentare a monopostului pentru sezonul 2024.

- Christian Horner, acuzat de "comportament inadecvat" si care face obiectul unei anchete interne la Red Bull, a negat, joi, toate acuzatiile care i se aduc, relateaza RMC Sport, potrivit news.ro. Red Bull, campioana en-titre la constructori in Formula 1, si-a prezentat joi monopostul pentru sezonul…

- Red Bull il investigheaza pe Christian Horner (50 de ani), directorul (team principal) și CEO-ul echipei de Formula 1, pentru „comportament inadecvat”. Situație tensionata in cadrul echipei care a dominat ultimele doua sezoane de Formula 1, Red Bull Racing. Directorul Christian Horner este subiectul…