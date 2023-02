Recuperarea mișcării brațelor în cazul pacienților cu AVC Pentru prima data, a fost testata, cu succes, pe pacienți care au supraviețuit unui accident vascular cerebral stimularea electrica a acelei regiuni a maduvei spinarii care controleaza brațul și mana. Este vorba de doi pacienți cu accident vascular cerebral, care in urma acestei metode au reușit sa-și mobilizeze brațul și mana și sa efectueze activitați ușoare, transmite Futura Sante. Cercetatorii americani au dezvoltat o neurotehnologie care stimuleaza maduva spinarii și permite recuperarea mișcarii brațelor și mainilor in cazul persoanelor care au fost afectate de un accident vascular cerebral… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Recent, cercetatorii chinezi au descoperit ca bauturile Coca-Cola și Pepsi ar mari nivelul de testosteron la șoarecii masculi și ca urmare ar crește in dimensiuni organele lor genitale. Dar la barbați cum este? Știm ca atunci cand sunt consumate in cantitați mari, bauturile carbogazoase nu sunt lipsite…

- Țigara electronica, extrem de apreciata de tineri, provoaca aceleași leziuni asupra ADN-ului ca țigarile clasice, demonstreaza, in premiera, un studiu recent. Țigara electronica este considerata o alternativa sanatoasa la țigara clasica. Totuși, consecințele pe termen lung ale vapotajului asupra sanatații…

- Persoanele in varsta care folosesc in mod constant benzodiazepine, prescrise pentru a trata insomnia cronica, au un risc cu aproape 80% mai mare de a suferi de demența – cum este maladia Alzheimer –, comparativ cu persoanele care folosesc rar sau niciodata aceste medicamente. Studiul observațional,…

- O cafea cu lapte poate avea un efect antiinflamator benefic datorita combinatiei de proteine si antioxidanti. Aceste ingrediente dubleaza capacitatea celulelor sistemului imunitar de a lupta impotriva inflamatiilor, concluzioneaza un studiu efectuat in Danemarca, conform informațiilor transmise de EFE,…

- O echipa de specialiști propune o noua pista terapeutica pentru abordarea accidentului vascular cerebral (AVC), in condițiile in care reprezinta o urgența terapeutica. Este vorba despre calea nazala, cu ajutorul unui spray. Rezultatele studiului au fost publicate in revista Proceedings of the National…

- O bacterie modificata genetic și-a dovedit recent capacitatea de a lupta contra ”Pesudomonas aeruginosa”, un patogen responsabil de infecții nosocomiale. Anual, in lume, bacteriile antibiorezistente provoaca moartea a peste 1,2 milioane de persoane. In acest context se inscriu rezultatele cercetatorilor…

- Cercetatorii de la Universitatea Bar Ilan din Tel Aviv au pus la punct o molecula ce poate preveni formarea metastezelor in cancerul de san. Jordan Chill, coautor al studiului, a declarat intr-un articol pulblicat in Today: ”Progresul nostru este foarte interesant, deoarece astazi nu exista medicamente…