Recunoașteți fetița din imagine? Cine e azi supersexy Recunoașteți fetița din imagine? Cu siguranța nu va e ușor. Cateva indicii: e nascuta pe 12 septembrie 1980 la București și azi e supersexy ! Fetița din imagine a ajuns actrița, fotomodel, cantareața, co-prezentatoare…In anul 1999, la varsta de 19 ani, castiga titlul de Miss Romania. Ați ghicit sau nici macar nu v-ați inchipuit? E Nicoleta Luciu. Ea a devenit cunoscuta dupa ce a aparut in mai multe pictoriale Playboy Romania. In varsta de 42 de ani, Nicoleta Luciu este casatorita din 2012 cu Zsolt Csergo si au impreuna patru copii. Ce s-a intamplat cu fetița din imagine Fetita cu falcute si ochi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O drama a lovit fulgerator familia parintelui Nicolae Dima, de la Biserica “Sfantul Nicolae dintr-o Zi”, dupa ce fetița sa, Ecaterina, a fost internata in stare grava in spital. Vasile Ioana , colegul parintelui Dima de la parohie, a anunțat ca ftița a acuzat dureri de cap, descoperindu-i-se formațiuni…

- Antonia lasa muzica deoparte și se face actrița. Vedeta face parte din sfera celor mai indragiți artiști din Romania. Apreciata nu doar pentru vocea ci și pentru frumusețea ei, Antonia le pregatește fanilor o surpriza de proporții. Antonia, personaj de film Antonia Iacobescu a devenit celebra in anul…

- Fetița din imagine a ajuns astazi unul din cei mai apreciați artiști de la noi. Vedeta a impartașit cu fanii o poza din copilarie, iar cei mai mulți s-au bucurat sa o vada pe bancile școlii. Starul și-a inceput cariera la o varsta frageda. Deși era doar un copil, solista a urcat pe scene mari […] The…

- O recunoști pe fetița din imagine? La prima vedere este destul de dificil sa iți dai seama cine este, insa acum se bucura de o cariera de invidiat și este una dintre cele mai indragite și apreciate actrițe de la noi din țara. Vedeta a jucat in mai multe seriale romanești și a reușit sa ajunga la inimile…

- O recunoști pe fetița din imagine? La prima vedere poate fi greu sa iți dai seama despre cine este vorba. Atunci era un mic copil, insa acum se bucura de o cariera de invidiat! Toata Romania o iubește! Este apreciata și respectata de fani din intreaga țara.

- Iulia Vantur a avut rolul de jurat in emisiunea „iUmor”, ediția difuzata ieri, 16 septembrie, la Antena 1. Vedeta a avut parte de surprize, insa s-a emoționat pana la lacrimi cand pe scena a urcat mama ei, Catinca Vantur. „Incercam sa ma abțin sa nu plang prea mult”, a zis Iulia Vantur, care inainte…

- In urma cu fix 10 zile, Alice Cavaleru a nascut a doua fetița a ei și a lui Vladimir Draghia, dar asta nu a impiedicat-o sa participe la Elle New Media Awards, petrecerea revistei Elle Romania care a avut loc aseara, in București. Vedeta a facut furori la evenimentul revistei Elle Romania, a imbracat…

- Mircea Dinescu sugereaza intr-un interviu recent ca renunța la afacerea pe care o conduce de cațiva ani și ca se gandește serios sa se stabileasca in Bulgaria! Poetul a declarat pentru impact.ro, ca in ultima perioada i-a mers din ce in ce mai prost. Așa ca, Mircea Dinescu isi inchide afacerile si pleaca.…