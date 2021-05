Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul Ion Dichiseanu a murit pe 20 mai, chiar in brațele fiicei sale Ioana. La auzul veștii triste, bunul lui prieten și coleg de scena, Bebe Cotimanis, a izbucnit in lacrimi la TV. Iata primele lui declarații. Vestea ca Ion Dichiseanu a murit a cazut ca un traznet peste Bebe Cotimanis, prezent in…

- Incepand de sambata, toți romanii cu varsta de peste 16 ani, dar și cetațenii straini cu drept de ședere in Romania se pot vaccina fara programare, direct in centrele de vaccinare, inclusiv cele deschise in spitalele militare din tara. Persoanele in varsta și cele care aveau deja programare in platforma…

- „Punk-ul n-a murit și e mai necesar ca oricand” pare sa transmita expoziția de la Rezidența BRD Scena9 din București (deschisa pana pe 9 mai). Pentru mișcarea punk din Romania, istoria incepe odata cu prabușirea comunismului, in Timișoara și in Craiova. Unul dintre membrii trupei Terror Art, formație…

- La Deva, Cluj, Arad și in București s-a putut, la Timișoara inca nu. Autoritațile nu au ales locul in care va fi amenajat un centru de vaccinare drive-thru, unde oamenii vor putea fi imunizați direct in mașina. Sunt luate in calcul doua locații, parcarea de langa stadion și o parcare de la un mall.

- Festivalul sarbatoreste cu o editie aniversara de vara care se va desfasura in perioada 1 - 11 iulie, la Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, Brasov, Braila, Constanta, Sfantu Gheorghe, Sibiu si Suceava, conform agerpres. Potrivit unui comunicat al Institutului Francez, cinefilii sunt invitati…

- Bolt, principala platforma europeana de mobilitate, lanseaza serviciul de ride-hailing in Pitești, reușind astfel sa fie prima companie de ride-hailing din Romania care ajunge in zece dintre cele mai mari orașe ale țarii, acestea fiind: București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Constanța, Brașov, Ploiești,…

- In prezent, echipa PwC Romania si Moldova numara peste 800 de profesionisti si este coordonata de 21 Parteneri, avand birouri deschise in Bucuresti, Cluj Napoca, Timisoara, Constanta si Chisinau.Dinu Bumbacea devine Country Managing Partner PwC Romania incepand cu 1 iulie 2021, preluand acest rol de…

- Dupa nivelul foarte ridicat de poluare inregistrat astazi, 15 martie, seful Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, a recomandat ca pe viitor, in astfel de cazuri, bucurestenii sa nu aeriseasca locuintele in timpul diminetii. „Directia a fost din sud spre nord, ceea ce a facilitat migratia acestui nor de…