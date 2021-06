„Recunoaşte cineva aceste picturi şi ştie cum au ajuns în containerul de gunoi?”. Descoperire remarcabilă pe autostradă Un barbat a descoperit doua tablouri in ulei valoroase, cu o vechime de 350 de ani, intr-un container de gunoi la un popas de pe o autostrada din Germania, potrivit DPA. Barbatul a gasit picturile la un popas de pe autostrata A7, in apropiere de Nurnberg, in sudul Germaniei, a precizat vineri politia. Acesta a pus tablourile in autovehiculul personal si le-a dus la o sectie de politie din Koln. ‘‘Potrivit unei prime expertize, ambele lucrari par sa fie originale”, au declarat anchetatorii. Una dintre picturi ar putea fi ”Portrait of a young boy”, de Samuel van Hoogstraten, un pictor olandez din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

