- Brașovenii care doresc sa-și cumpere o mașina au acum motive de bucurie: dupa Galați, Arad, Cluj, București, Craiova și Iași, unul dintre cei mai mari distribuitori de automobile rulate din Romania a ajuns și la Brașov! Intr-o piața dominata de vanzatori de ocazie de multe ori incorecți, Leasing Automobile…

- FESTIVALUL NATIONAL DE MUZICA POP PENTRU TINERI ȘI STUDENȚI “VOICES”, ediția a IX-a, organizat de Casa de Cultura a Studenților Alba Iulia alaturi de Centrul de Cultura „Augustin Bena” Alba, cu sprijinul Ministerului Tineretului și Sportului și al Consiliului Județean Alba, in parteneriat cu Primaria…

- Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) "Gr. T. Popa" din Iasi este una dintre cele mai cosmopolite institutii de invatamant superior din Romania, a declarat, luni, in cadrul festivitatii de deschidere a noului an universitar, rectorul Viorel Scripcariu. In discursul sau, rectorul UMF…

- CFR Cluj merge ceas în Liga 1, campioana României bifând o victorie clara (4-1) contra rivalilor de la FCSB. Formația din Gruia are victorii pe linie în primele șapte etape, iar Dan Petrescu a avut rolul sau în duelul de duminica seara cu bucureștenii. Conform spuselor…

- De la inceputul lunii august, la parterul cladirii Moldova Center, langa Fuji Film, s-a deschis o franciza MANGO BROKER. Compania MANGO BROKER SRL este un broker nelegat acreditat BNR si ANPC, managementul companiei avand o experienta cumulata de peste 30 de ani in banking, in diferite pozitii de management…

- Evenimentul, unic in Romania, marcheaza Saptamana Mondiala a Alaptarii, care are loc in perioada 1-7 august și se desfașoara anul acesta prin muzica, in cinci maternitați din București, Iași, Cluj, Timișoara și Pitești. Asociația SAMAS anunța ca anul acesta, Saptamana Mondiala a Alaptarii este celebrata…

- Instititul Național de Sanatate Publica arata ca 82% din cazurile noi de COVID-19 și 100% din decesele COVID-19 din ultima saptamana s-au inregistrat in randul persoanelor nevaccinate. Documentul emis de INSP și citat de Libertatea arata ca in saptamana 19-25 iulie, 51,9% din totalul cazurilor de COVID-19…