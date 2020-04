Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile a transmis joi spre avizare rectificarea bugetara ca raspuns la coronavirus pe care au adoptat-o miercuri. Dintr-un comunicat al Ministerului Finanțelor am aflat cine primeste bani. Acum, conform unui document transmis instituțiilor abilitate sa dea avize, aflam și cine pierde.Printre…

- Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a precizat ca prin rectificarea bugetara adoptata de Guvern miercuri cele mai mari sume au fost alocate Ministerelor Muncii, Sanatatii si Finantelor Publice. "Defalcat pe ministere, rectificarea bugetara inseamna o rectificare pozitiva pentru…

- Guvernul a aprobat miercuri rectificarea bugetara.Bugetul SRI a fost majorat la rectificarea bugetara de miercuri cu 13,2 milioane lei, iar cel al STS cu 27,5 milioane lei, in contextul epidemiei de coronavirus, scrie Mediafax. Ministerul Muncii și Protecției Sociale primește in plus…

- Bugetul general consolidat ar putea înregistra în acest an un deficit de 6,7% din Produsul Intern Brut revizuit dupa declanșarea crizei coronavirus, care a condus la un efort suplimentar la nivel bugetar de aproximativ 3% din PIB fața de proiecția inițiala, se arata într-un comunicat…

- "Prin rectificarea bugetara primesc mai mulți bani Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Sanatații. (...) In niciun caz nu vom crește taxe in acest an", a declarat ministrul Finanțelor, Florin Cițu.

- Condițiile in care companiile aeriene pot organiza zboruri pentru grupurile de lucratori sezonieri care pleaca la munca in alte țari UE, in timpul pandemiei Ministerul Transporturilor a aprobat Ordinul de ministru referitor la procedura privind organizarea grupurilor de lucratori sezonieri care pleaca…

- Ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela, a efectuat, sambata dupa-amiaza, un control de rutina in Punctul de Trecere a Frontierei Calafat pentru verificarea, la fata locului, a modului in care sunt respectate noile masuri dispuse prin Ordonanta Militara nr. 7, informeaza Grupul de Comunicare Strategica…

- Parinții sau alte persoane pot insoți elevii la cursuri, daca aceștia au cerințe educaționale speciale și/sau dizabilitați, potrivit unei circulare cu nr. 10.108 din 15 ianuarie 2020, trimisa de Ministerul Educației și Cercetarii catre toate școlile, consultata de Edupedu.ro.„In conformitate…