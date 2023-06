Ziarul a publicat ieri o imagine in care premierul Ungariei aparea, la București, alaturi de liderul UDMR Kelemen Hunor și am scris ca a fost facuta in iunie. De fapt, ea a fost facuta in decembrie, anul trecut. Ne cerem scuze și rectificam informația.”Viktor Orban, 60 de ani, a vizitat Romania, „fara sa știe nimeni”, acum aproape o luna și jumatate, conform unei surse a Libertatea”, am scris ieri. Intalnirea dintre Victor Orban și Kelemen Hunor a avut loc la restaurantul Il Calcio, cel de pe strada Clucerului, in zona pieței 1 Mai a Bucureștiului. Aceasta e o informație corecta, dar data e greșita.…