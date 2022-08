Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii locali au fost convocați azi intr-o ședința online, in care unul dintre punctele aflate in discuție viza proiectul privind aprobarea bugetului revizuit al proiectului „Revitalizarea spatiului pietonal din centrul istoric al municipiului Turda, construire autobaza si amenajare park ride”.…

- Disputa dintre consilierii PNL și PSD continua la Turda, ”marul discordiei” fiind investițiile care se preconizeaza a fi efectuate in zona strazii margaretelor, o zona locuita de multe persoane defavorizate, in marea majoritate de etnie rroma. Inițial, consilierul PNL Turda, Paul Sarbu, i-a aratat cu…

- RebelRiders RC organizeaza sambata, 27 august 2022, in parcarea SDPA de la Salina Turda (vis-a-vis de pensiunea Sarea-n Bucate), un curs intensiv de tehnici de conducere a motocicletei. Cursul va fi susținut de 2 intructori moto cu vasta experiența in pregatirea motocicliștilor: Alexandru Vaida de la…

- Turiștii au luat cu asalt Salina Turda in acest week-end, unul in care temperatura caniculara de circa 33 de grade a fost anihilata de cele 12 grade din interiorul Salinei. ”Asa se face ca salina Turda a fost vizitata duminica de mii de turisti veniti din toate colturile tarii. In subteran, temperatura…

- Consilierii turdeni au aprobat majorarea tarifelor practicate de societatea Domeniul Public Turda SA pentru mai multe categorii de lucrari care vizeaza lucrarile la strazi, amenajarea și intreținerea spațiilor situate in zona strazilor, prețurile pentru materialul dendrofloricol necesar spațiilor verzi,…

- PMP Turda il acuza pe primarul Cristian Matei ca incearca sa dea vina pe consilierii turdeni ca ar fi aprobat mutarea statuii lui Avram Iancu din zona pietonala care este in centrul localitații, deși Consiliul Local nu ar fi discutat sau aprobat niciodata așa ceva. ”Primarul PNL Matei Cristian incearca…

- La finele saptamanii la Turda a avut loc festivalul de folclor „In Gradina Dorului”. Evenimentul a avut ca locație principala Parcul Municipal Turda. Un spectacol folcloric s-a desfașurat insa și in Mina Rudolf din Salina Turda. Astfel ca vizitatorii obiectivului turistic au avut parte și de momente…

- Duminica, 24 iulie 2022, incepand cu ora 12:00, Salina Turda va așteapta la o reprezentație de excepție in Mina Rudolf. O parte din Festivalul de Folclor „In Gradina Dorului” se va desfașura in subteranul Salinei de Turda, unde ansamblul Silvania din Deva va incanta garantat spectatorii. Reamintim ca…