Rectificare bugetară „fără multe surprize”, doar cu multe necunoscute O rectificare bugetara va avea loc in aproximativ o saptamana, fara a se ști insa ce sume vor fi alocate și catre ce domenii. Florin Cițu, ministrul Finanțelor, susține ca deficitul nu ar urma sa creasca și nici nu vor fi prea multe surprize. In cateva zile ar putea fi prezentata propunerea de rectificare bugetara, adoptarea fiind anunțata pentru inceputul saptamanii viitoare. „Nu pot sa va spun cifre. Bineinteles ca indicatorii macro vor veni de la Comisia Nationala de Statistica si Prognoza. Sunt cateva cheltuieli care trebuie ajustate la aceasta rectificare in urma recalcularii pensiilor pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

