- • La data de 21.12.2019 ora 23.33, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Golești au depistat in trafic, pe raza comunei Vanatori, un barbat, in varsta de 41 de ani, in timp ce conducea un autoturism, deși se afla sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii barbatului cu aparatul etilotest…

- La data de 07.12.2019, ora 19.02, polițiștii din cadrul Poliției Mun. Focșani au depistat un barbat, din județul Bacau, in timp ce conducea un autoturism in regim de taxi pe strada Mihai Eminescu din mun. Focșani, iar in urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat valoarea de 0,43 mg/l alcool pur…

- Dosare penale la regimul circulației rutiere La data de 27 noiembrie a.c., ora 18.40, polițiștii Secției de Poliție Rurala Odobești au depistat pe raza comunei Bolotești un autoturism condus de un barbat, din comuna Vidra, iar in urma verificarilor efectuate s-a constatat faptul ca acesta nu poseda…

- Dosare penale la regimul circulației rutiere La data de 10.11.2019, ora 10.30, polițiștii Secției de Poliție Rurala Panciu au depistat pe raza comunei Movilița un barbat, in varsta de 48 de ani, din comuna, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 205J (Movilița), iar din verificarile efectuate a rezultat…

- La data de 10.11.2019, ora 05.15, cu ocazia activitaților specifice desfașurate, polițiștii Secției de Poliție Rurala Gugești au depistat un tanar, in varsta de 26 de ani, din comuna Dumbraveni, in timp ce conducea pe DN 2N (Bogza) un autoturism, fara a fi posesor de permis de conducere. In urma testarii…

- Ziarul Unirea Patru șoferi care au consumat alcool și s-au urcat la volan, depistați și taxați de polițiștii din Alba, in weekend Patru șoferi care au consumat alcool și s-au urcat la volan, depistați și taxați de polițiștii din Alba, in weekend La data de 8 noiembrie 2019, in jurul orei 20.30, polițiștii…

- Dosare penale la regimul circulației rutiere La data de 30.10.2019, ora 18.30, cu ocazia activitaților specifice desfașurate, polițiștii Secției de Poliție Rurala Vidra au oprit un autoturism condus de catre un barbat, din județul Bacau, care nu deține permis de conducere pentru vreo categorie de vehicule.…

- Pentru cei care scriu mesaje, transmit live, filmeaza sau vorbesc la telefon in timpul condusului sancțiunile vor fi, din luna octombrie, mai dure. Inainte de intrarea in vigoare a noilor prevederi legale, politistii rutieri vranceni desfasoara activitati pentru a face cunoscute noile prevederi legale,…