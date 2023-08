Recordul pentru cea mai caldă lună a fost stabilit în iulie 2023 Recordul pentru cea mai calda luna a fost stabilit in luna iulie 2023, cu 0,33°C mai mult decat luna care deținea acest titlu pana in prezent (iulie 2019). Luna trecuta, marcata de valuri de caldura și incendii in intreaga lume, a inregistrat, de asemenea, temperaturi ale aerului cu 0,72°C mai ridicate decat media recenta (1991-2020) a lunii iulie, potrivit G4Media.ro . Dupa evaluarea primelor șapte luni ale anului, 2023 se situeaza in prezent pe locul al treilea in topul celor mai calduroși ani inregistrați vreodata. Recordul pentru cea mai ridicata temperatura oficiala a aerului inregistrata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

