- Noul cronavirus a contaminat oficial 62.589 de persoane si a ucis 3.872 de oameni in Iran - dintre care 133 in ultima zi, a anuntat marti un purtator de cuvant al Ministerului iranian al Sanatatii, relateaza Reuters.

- O scurta declaratie despre starea lui Boris Johnson a facut marti dimineata Michael Gove, ministru fara portofoliu in guvernul brotanic. "Premierul Boris Johnson a primit tratament cu oxigen și, daca starea lui se schimba, guvernul va face o declarație oficiala", a afirmat ministrul Michael Gove.…

- Premierul britanic Boris Johnson, spitalizat duminica dupa zece zile de izolare in urma infectarii cu coronavirus, va mai ramane internat, a anuntat luni purtatorul sau de cuvant, citat de Reuters. 'Prim-ministrul s-a simtit bine noaptea trecuta la spitalul (St.) Thomas din Londra si este bine dispus.…

- COVID-19. Cu cele 563 de decese anuntate miercuri dupa-amiaza, numarul total al mortilor de coronavirus a ajuns in Marea Britanie la 2.352. Numarul total al britanicilor infectati cu COVID-19 este acum de 29.474, in crestere cu 4.324, martii fiind raportate 25.150 de cazuri. Potrivit Ministerului…

- "Regina s-a intalnit ultima data cu prim-ministrul in data de 11 martie si respecta toate recomandarile medicale referitoare la starea ei de sanatate", a precizat acelasi purtator de cuvant de la Buckingham Palace.Potrivit Press Association, logodnica insarcinata a prim-ministrului britanic, Carrie…

- COVID-19. Numarul cazurilor noi de infectare cu coronavirus a crescut marti la 39.673, de la cele 33.089 inregistrate luni, in contextul in care autoritatile efectueaza tot mai multe teste. Numarul record de morti anuntat marti de guvernul de la Madrid, 514, este in crestere cu 24% fata de…

- Zece persoane au decedat in doar 24 de ore in diferite spitale din Anglia, toate cu varste peste 60 de ani si cu patologii anterioare, a declarat Whitty, care a insistat ca toti pacientii se aflau in "grupurile de risc". Whitty a recunoscut ca o crestere rapida a numarului de morti va provoca…

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la patru morti in Marea Britanie, a anuntat luni Matt Hancock, ministrul britanic al Sanatatii, citat de agentia de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX."Aici, in Marea Britanie, potrivit datelor existente luni dimineata, sunt 319 cazuri confirmate si,…