Record românesc stabilit în America de atletul brașovean Ovidiu Olteanu Ovidiu Olteanu s-a nascut la Brașov, a crescut aici, in zona Calea București, și s-a lansat in elita atletismului internațional de la CSS Luceafarul, unde l-a avut ca antrenor pe Liviu Mereuța, in perioada junioratului. A adunat cam 30 de titluri de campion național in probele de semifond și cros, a fost de 7 ori campion al Balcanilor, a obținut 8 victorii in Cupa Europei pe echipe și a inregistrat 10 recorduri ale Romaniei, din care doua sunt valabile și azi (2.000 și 3.000 metri indoor). Regretul lui este ca aceste rezultate pe care le-a avut ca senior nu le-a adus unor cluburi din Brașov, ci… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamenarul Cristian Ghinea, unul dintre liderii USR-PLUS, a anunțat ca invita PNL la discuții de luni, in vederea formarii unei coaliții de guvernare de dreapta. Ghinea spune insa ca partidul sau nu va accepta orice ministere in viitorul posibil guvern, noteaza Europa FM. Intrebat daca USR-PLUS…

- Minister of Health Nelu Tataru on Friday stated in Sfantu Gheorghe that Romania will buy three million rapid novel coronavirus tests in the next period, which will be distributed to the emergency units, according to AGERPRES.Nelu Tataru specified that, on Thursday evening, through an Emergency…

- Rata de infectare cu noul coronavirus a depasit 5 la mia de locuitori in municipiul Sfantu Gheorghe, a anuntat joi primarul Antal Arpad, potrivit caruia „orasul se indreapta spre cifra de carantinare”. „Ceea ce este clar e ca in acest moment municipiul Sfantu Gheorghe este intre 5 si 6 la mie, deci…

- Consumul final de energie electrica in Romania a fost de 35,164 miliarde kWh, in primele opt luni ale acestui an, cu 5,1% mai mic fata de intervalul similar din 2019, in timp ce resursele de energie primara au scazut cu 12%, iar cele de energie electrica cu 3,1%, conform Institutului National de…

- Azi, 27 septembrie, locuitorii Banatului iși aleg primarii, consilierii locali, președintele de consiliu județean și consilierii județeni pentru urmatorii patru ani. La Primaria Timișoara, duelul se anunța incins intre candidații PNL și USR-PLUS. Primele estimari vor fi prezentate la ora 21.00 intr-un…

- Locuitorii din sectorul 2 al Capitalei sunt așteptați sa iși aleaga azi primarul și consilierii locali in cadrul alegerilor locale 2020. La Primaria sectorului 2 lupta se anunța mai stransa ca niciodata intre edilul PSD Dan Tudorache și candidata USR-PLUS-PNL, Clotilde Armand, Primele estimari ale rezultatelor…

- Dupa aproximativ 8 luni de la inregistrarea primelor cazuri de infectare cu virusul COVID-19 in Romania, bilantul deceselor cauzate de noul coronavirus a ajuns la 4.550, pe intreg teritoriul tarii, potrivit presei naționale . Este vorba despre cifra comunicata oficial pe data de 23 septembrie 2020.…

- Valoarea totala a instrumentelor financiare pe segmentele de actiuni si venit fix listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) in primele opt luni ale acestui an a ajuns la aproximativ 533 milioane in echivalent euro, a anuntat luni bursa."Bursa de Valori Bucuresti (BVB), institutie fundamentala…