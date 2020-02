Stiri pe aceeasi tema

- De 1 Martie și de Ziua Femeii, vanzarile de flori vor aduce importatorilor și florariilor o cifra de afaceri de peste 20 de milioane de euro, arata o analiza Frames. Cele mai cautate flori, in aceasta perioada, sunt cele specifice primaverii, precum ghioceii, freziile, zambilele, lalelele sau narcisele.…

- Cheltuielile municipalitatii sunt estimate la 1,1 miliarde lei, in conditiile in care bugetul de investitii trece pragul de 600 milioane lei. Cea mai mare pondere in cheltuielile de dezvoltare o au proiectele ce beneficiaza de fonduri europene, in total aproape 450 milioane lei (suma cuprinde si cofinantarea…

- Consumul de carne pe cap de locuitor a atins in 2018 un record istoric pe ultimii 30 de ani, ajungand la proape 77 de kilograme, in crestere cu 5 kilograme fata de 2017 si cu 10 kg fata de 2016, informeaza Ziarul Financiar. In 2013, consumul de carne per capita era de 54 de kilograme, […] Articolul…

- Numarul turistilor straini care au vizitat Japonia anul trecut a crescut cu 2,2%, la nivelul record de 31,88 milioane, cheltuielile lor ridicandu-se la 4.810 miliarde de yeni (43,6 miliarde de dolari), de asemenea o cifra record, a anuntat vineri Guvernul de la Tokyo, transmite Kyodo, informeaza AGERPRES…

- Astfel, in cadrul acestor proiecte, Politehnica ieseana a atras aproximativ 1,3 milioane de euro, reusind sa realizeze si cel mai mare numar de mobilitati de cand desfasoara astfel de programe de schimburi academice sau de practica. De asemenea, pe langa numarul mare de mobilitati, conducerea institutiei…

- In timp ce vanzarile mondiale de autoturisme si utilitare marca Dacia au crescut anul trecut cu 5,1%, pana la 736.570 unitati, inregistrand un nou record in Europa, pentru al saptelea an consecutiv, Grupul auto Renault, proprietarul Dacia, anunța ca in 2019 vanzarile sale totale au scazut cu 3,4% in…

- Vanzarile globale de calculatoare personale au crescut cu 2,7% in 2019, pana la 266,7 milioane unitati, aceasta fiind prima crestere inregistrata dupa avansul de 1,7% din 2011, arata datele publicate luni de firma de cercetare de piata International Data Group, transmite EFE. Utilizand o metodologie…

- In primele 11 luni din 2019, nemții au cumparat peste un milion de SUV-uri, in creștere cu 18% comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform Autoritații Federale de Transport (KBA). In premiera pentru piața din Germania, pragul de un milion de SUV-uri a fost depașit, iar estimarile arata…