ISU Harghita: Buletin informativ - 14.12.2021

BULETIN INFORMATIV Misiunile pompierilor harghiteni de ieri, 13 decembrie 2021 In cursul zilei de ieri, 13 decembrie, 13 persoane au primit asistenta medicala de urgenta din partea echipajelor SMURD. In afara acestor situatii, pompierii au intervenit pentru stingerea a 3 incendii: 1 incendiu produs in incaperea… [citeste mai departe]