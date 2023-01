Stiri pe aceeasi tema

- Val de viroze in Romania și criza a medicamentelor specifice destinate copiilor! In aceste condiții, Ministerul Sanatații a prezentat astazi lista antitermicelor și antiinflamatoarelor pediatrice disponibile in Romania, dupa ce numeroși parinți au anunțat disperați ca nu gasesc Nurofen sirop sau Panadol…

- Romania inregistreaza saptamanal aproximativ 100.000 de infecții respiratorii acute, iar farmaciile nu mai fac fața cererii de medicamente pentru tratarea racelilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Valul de aer polar a adus ger naprasnic in Romania. La Varful Omu, marți dimineața, a fost inregistrat un record de temperatura: minus 20 de grade Celsius. In majoritatea regiunilor au fost temperaturi scazute.

- Valul de viroze din Romania: Imunitate mai slaba tocmai pentru ca ne-am protejat excesiv in pandemie. Explicațiile unui cercetator Valul de viroze din Romania: Imunitate mai slaba tocmai pentru ca ne-am protejat excesiv in pandemie. Explicațiile unui cercetator Se poate vorbi despre un sindrom post…

- La nivel european sunt anunțate mai mult de 7 milioane de cazuri de boli respiratorii intr-o luna. Bebeluși și copii au fost infectați de un virus care ar putea pune in pericol vieți. Din pacate, inclusiv in Romania exista viroze respiratorii grave, mai ales la copii. Ministerul Sanatații cauta sa țina…

- Ministrul Sanatații, Alexandru rafila, a vorbit marți, la Romania TV, despre valul de viroze care a lovit Romania și care ii afecteaza extrem de tare pe copiii care sunt foarte mici, sub 6 luni și care au fost prematuri. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Recent vorbeam de o posibila noua criza a medicamentelor in Romania. In ultimele zile au fost reclamate un numar important din medicamentele pentru copii care nu se mai gasesc in farmacii. Parintii spun ca sunt nevoiti sa le ia la rand pentru a cumpara tratamentele celor mici. Incep sa dispara medicamentele…

- Piața de bricolaj din Romania, unul dintre cele mai dinamice sectoare din economie, va atinge un record istoric de vanzari in acest an, de peste 18 miliarde de lei, pe fondul creșterii interesului romanilor pentru sectorul DIY, in general pentru amenajarea locuințelor și, in actualul context economic,…