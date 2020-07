Stiri pe aceeasi tema

- Cartea publicata de Mary Trump, nepoata președintelui american, s-a vandut in aproape un milion de exemplare pana la sfarșitul primei zile la vanzare și ramane in continuare in topul celor mai vandute bestseller-uri de pe Amazon. Intitulata „Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s…

- Presa americana a publicat marti extrase din cartea in care Mary Trump, nepoata presedintelui Donald Trump, il prezinta pe acesta ca pe un mincinos narcisist, semnaleaza AFP. Volumul intitulat "Prea mult si niciodata destul: cum a creat familia mea omul cel mai periculos din lume" (Too Much and Never…

- Un judecator din New York a blocat temporar marți publicarea unei carți scrise de nepoata lui Donald Trump, care urmeaza sa apara pe 28 iulie și conține detalii jenante pentru președinte cu trei luni înainte de alegerile prezidențiale, potrivit AFP.Într-o hotarâre de doua pagini,…

