Record de tranzacții imobiliare în octombrie! ANCPI confirmă articolul Bugetul.ro! ‘Apocalipsa’ în imobiliare nu a mai venit Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliare anunța ca in luna octombrie a anului 2020, la nivelul intregii țari, au fost vandute 83.675 de imobile, cu 25.341 mai mare fața de perioada similara a anului trecut, cand Romania nu era lovita de pandemia de coronavirus. Practic, deși in primavara se anunța o Apocalipsa imobiliara provocata de coronavirus, aceasta nu a avut loc. Ba chiar mai mult, in aceasta perioada, tranzacțiile imobiliare au explodat. De altfel, Bugetul.ro scria, in luna iunie, ca se incearca o manipulare a pieței imobiliare, pentru a se scadea prețurile imobilelor, dupa… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

