- Teritoriul arctic al Rusiei a inregistrat recorduri "extraordinare" de temperatura in iunie, care au provocat incendii in tundra, a anunțat marti seful Agentiei meteorologice ruse. El leaga aceste anomalii de schimbarile climatice, scrie Agerpres, preluand AFP.

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, și viceprim-ministrul Guvernului de la Belgrad, care deține și portofoliul de ministru de Interne al Serbiei, Nebojsa Ștefanovici, au semnat astazi in Capitala Serbiei un acord privind combaterea terorismului, in contextul vizitei Ministrului rus de Externe…

- Statele Unite au anuntat miercuri donarea a 200 de aparate de ventilatie pentru a ajuta Rusia sa combata epidemia COVID-19, la cateva saptamani dupa ce Moscova a trimis echipamente similare la New York, informeaza AFP preluat de agerpres. Secretarul de stat american Mike Pompeo a anuntat initiativa…

- Gravidele,i ncepand din primul trimestru de sarcina, ar putea avea probleme, daca limita temperaturii pentru accesul in anumite incinte va fi de 37 grade Celsius, avertizeaza medicii. Majoritatea femeilor insarcinate au o temperatura mai mare, in jur de 37,1 – 37,2 grade Celsius. Mai mult…

- Documente atasate: Lista celor 20.000 de romani Ambasada Romaniei la Moscova anunta ca a finalizat lista nominala a celor peste 20.000 de prizonieri de razboi si civili deportati decedati in lagarele, spitalele si obiectivele speciale NKVD-MVD, respectiv in batalioanele de munca sovietice, si inhumati…

