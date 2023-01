Stiri pe aceeasi tema

- Sute de oameni au asteptat chiar si cincisprezece ore in terminalul aeroportului din Suceava, dupa ce majoritatea zborurilor care trebuiau sa aterizeze sau sa decoleze in ultimele doua zile au fost anulate sau relocate din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile. Ceata densa a facut imposibila…

- Doar 9 metri patrați are ”apartamentul” din Paris in care locuiește o tanara care s-a mutat acolo din Statele Unite. In locuința incape doar strictul necesar – un pat, o masa mica și o chicineta, iar dușul și toaleta sunt in doua dulapuri. Chiria costa intre șase sute și șapte sute de euro pe luna.Astfel…

- In 2022, aerogara ieseana a luat un avant pe care nimeni nu il banuia la inceputul anului. Opt luni consecutive au marcat record dupa record. Martie a deschis aceasta serie, fiind o premiera depasirea pragului de 100 de mii de pasageri in prima luna de primavara. Atunci au fost peste 119 mii de calatori,…

- Au fost anulate atat zborurile de la Iasi catre Roma, Londra, Otopeni, cat si cele retur. De asemenea, a fost anulata cursa aeriana Iasi-Bergamo. Zborul Iasi-Billund, programat sa decoleze la 12.40 va pleca cu patru ore intarziere, in timp ce cursa aeriana de la Iasi catre Larnaca, programata sa plece…

- ”Continuam modernizarea aeroporturilor din tara cu Aeroportul International Iasi! Am semnat astazi doua contracte de finantare (19,7 milioane lei) din fonduri europene pentru cresterea gradului de siguranta pe acest aeroport”, a scris, marti, pe Facebook, ministrul Transporturilor. Sorin Grindeanu…

- Directorul Aeroportului din Iasi, Romeo Vatra, a declarat, miercuri, ca in perioada ianuarie-octombrie din acest an traficul a fost de 1,32 milioane de pasageri, nivel care a depasit traficul inregistrat inaintea pandemiei. “In 2019 am avut aproximativ 1,3 milioane de pasageri, iar la 1 noiembrie acest…

- Cu cei 100 de mii de pasageri inregistrati in octombrie, Aeroportul Iasi a depasit dupa primele 10 luni ale lui 2022 traficul de pasageri anual din 2018 si 2019. Ultimul an dinaintea pandemiei stabilise recordul doborat acum: 1,319 milioane de pasageri, iar 2018 marcase peste 1,25 milioane de calatori.…

- „Incepe modernizarea Aeroportului International „Avram Iancu” din Cluj-Napoca! Am semnat astazi contractele de finantare pentru doua proiecte importante care vor spori siguranta pasagerilor si vor duce la cresterea gradului de securitate a operatiunilor aeroportuare. Sunt doua proiectele cu o valoare…