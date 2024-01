Stiri pe aceeasi tema

- NOUTATE… „Jur sa-mi apar tara, chiar cu pretul vietii!” Asa a sunat ieri, 28 noiembrie, juramantul depus de soldatii profesionisti care au ales sa slujeasca tara sub drapel. Ceremonia Depunerii Juramantului Militar s-a desfasurat la Monumentul Eroilor Neamului din Piata „Cerbul de Aur”, in prezenta…

- Miercuri seara, la ora 19:00, buzoienii sunt invitați sa participe la retragerea cu torțe a militarilor Diviziei 2 Infanterie „Getica”. Evenimentul este organizat in fiecare an, in contextul sarbatoririi Zilei Armatei. Anul acesta, militarii Diviziei 2 „Getica” au avut un calendar bogat de activitați…

- Astazi, 20 octombrie, cateva grupuri de elevi ai gradinițelor, școlilor și liceelor din județul Buzau au fost in vizita la la comandamentul Diviziei 2 Infanterie „Getica”. Copiii au putut vizita sediul comandamentului marii unitați, iar pe platoul Batalionului 47 Comunicații și Informatica „General…

- Saptamana aceasta, in cadrul manifestarilor premergatoare Zilei Armatei Romane (zi sarbatorita pe 25 octombrie), reprezentanții Diviziei 2 Infanterie „Getica” Buzau au petrecut doua zile in mijlocul elevilor Liceului Teoretic „Radu Vladescu” din Patarlagele și Școlii Gimnaziale „George Emil Palade”…

- In data de 11 octombrie 2023, Ștafeta Veteranilor a ajuns la Buzau. Voluntarii Invictus au fost intampinați de catre comandantul Diviziei 2 Infanterie „Getica”, general-maior Claudiu-Mihail Sava și reprezentanți ai instituțiilor publice locale, pe Platoul Dacia din centrul orașului, unde a avut loc…

- Rreprezentanți ai Diviziei 2 Infanterie „Getica” și ai Fundației „Mareșal Alexandru Averescu” I-au trecut pragul casei astazi, 9 octombrie, cpt. (rtr.) Ghița Gheorghe, brav veteran de razboi. Vizita acestora nu a fost intamplatoare. Ea a fost prilejuita de aniversarea de catre Ghița Gheorghe a venerabilei…