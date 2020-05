Record de locuințe nou-construite în Craiova In ultimul trimestru al anului 2019, in Craiova au fost finalizate cele mai multe locuințe, comparativ cu toate celelalte trimestre ale anului. Potrivit datelor furnizate de Direcția Județeana de Statistica Dolj, in ultimele trei luni ale anului trecut s-au finalizat cele mai multe locuințe in județul Dolj din tot anul, dar si comparativ cu anul anterior. Potrivit datelor statistice, pe ultimele trei luni ale anului 2019, in Dolj s-au finalizat 635 de locuințe. Numarul locuințelor finalizate in acel trimestru este foarte mare atat comparativ cu trimestrul anterior, cat și in comparație cu trimestrul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La sfarșitul anului 2019, doljenii inregistrau caștiguri salariale medii bunicele. Conform datelor de la Direcția Județeana de Statistica Dolj , caștigul salarial mediu brut in Dolj a fost de 4.932 de lei de persoana, pe finalul anului 2019 și inceput de an 2020. „Castiguri peste media judetului au…

- 90% dintre romanii din mediul urban intenționeaza sa ramana acasa de Paște anul acesta in contextul pandemiei de coronavirus, arata ultimele date (culese in perioada 6-10 aprilie) din studiul Consumer Stress Score realizat de catre iSense Solutions. Cat privește momentul in care viața iși va relua cursul…

- Rata somajului a urcat la 3,9% in trimestrul IV 2019, in crestere cu 0,1 puncte procentuale fata de cea inregistrata in trimestrul anterior, cel mai ridicat nivel, 18,5%, fiind inregistrat in randul tinerilor cu varste cuprinse intre 15 si 24 de ani, potrivit datelor publicate vineri de Institutul…

- In trimestrul IV 2019 au fost date in folosinta 21.075 locuinte, in crestere cu 1.740 locuinte, fata de trimestrul IV 2018. "In anul 2019 au fost terminate 67.512 locuinte, in crestere cu 7.799 locuinte, fata de anul 2018. Situatia pe medii de rezidenta, in anul 2019 fata de anul 2018, pune in evidenta…

- Anul trecut au fost finalizate 67.512 locuinte, in crestere cu 7.799 unitati (13%), fata de anul 2018, reiese din datele provizorii publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Situatia pe medii de rezidenta, in anul 2019 fata de anul 2018, pune in evidenta cresterea ponderii locuintelor…

- Anul trecut au fost finalizate 67.512 locuinte, in crestere cu 7.799 unitati (13%), fata de anul 2018, reiese din datele provizorii publicate luni de Institutul National de Statistica (INS).Situatia pe medii de rezidenta, in anul 2019 fata de anul 2018, pune in evidenta cresterea ponderii…

- Angajații romani s-au scumpit masiv anul trecut. In ce domenii patronii scot mai mulți bani din buzunar pentru a-și plati salariații Costul orar al fortei de munca in forma ajustata (dupa numarul zilelor lucratoare) a inregistrat in trimestrul IV 2019 o crestere de 12,03% comparativ cu acelasi trimestru…

- Costul orar al fortei de munca in forma ajustata (dupa numarul zilelor lucratoare) a inregistrat in trimestrul IV 2019 o rata de scadere de 0,27% fata de trimestrul precedent si o rata de crestere de 12,03% comparativ cu acelasi trimestru din 2018, potrivit datelor publicate joi de Institutul National…