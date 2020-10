Stiri pe aceeasi tema

- Nou record de infectari cu COVID-19 in Germania. Institutul Robert Koch pentru controlul bolilor a raportat joi 11.287 de cazuri de coronavirus, inregistrate in ultimele 24 de ore, relateaza Agerpres.Fața demiercuri, numarul este cu aproape 3.700 de cazuri mai mare.Duminica afost inregistrat precedentul…

- Germania a inregistrat un nou record de infectari cu coronavirus pentru 24 de ore, Institutul Robert Koch pentru controlul bolilor anuntand joi 11.287 de noi cazuri, relateaza DPA si AFP, citate de AGERPRES.Numarul este cu aproape 3.700 de cazuri mai mare decat cel inregistrat miercuri.…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis de Ministerul Sanatatii din Germania, ministrul Jens Spahn, in varsta de 40 de ani, prezenta simptome specifice unei raceli. Toate persoanele care au fost in contact cu el au fost informate. Jens Spahn este una dintre cele mai importante figuri din…

- Cu o zi inainte, Cehia raportase 8.325 de noi cazuri, potrivit ministerului sanatații. Țara cu 10.7 milioane de locuitori a inregistrat o creștere semnificativa a numarului de cazuri, acesta dublandu-se numai in luna octombrie. Citeste si Record de cazuri de coronavirus in Germania:…

- Cancelarul Angela Merkel a anuntat, miercuri seara, dupa o intalnire cu responsabili din 16 landuri introducerea de noi masuri mai restrictive. Iata cateva dintre acestea: - Numarul de participanti la evenimentele private va fi limitat in regiunile unde se inregistreaza mai mult de…

- Rusia a inregistrat sambata cel mai mare numar de cazuri zilnice de Covid-19, astfel ca totalul contaminarilor raportate de la inceputul epidemiei aici este 1.285.084, potrivit Reuters.Citește și: Capii de lista ai PNL la alegerile parlamentare: Ludovic Orban platește tainul traseiștilor/…

- In Bucuresti s-a inregistrat un record de infectari cu noul coronavirus, aici fiind confirmate peste 350 de cazuri in ultimele 24 de ore. In topul zonelor cu cele mai multe cazuri noi de infectari cu virusul SARS-CoV-2 raportate in ultimele 24 de ore, Capitala este urmata de judetele Iasi si Bacau.

- Situația alarmanta in Germania, dupa ce miercuri a fost raportata cea mai mare crestere zilnica de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus din ultimele trei luni, transmite agenția Reuters, citata de Agerpres.Institutul Robert Koch (RKI) a anuntat miercuri 1.226 de cazuri noi confirmate de la precedenta…