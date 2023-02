Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontiștii romani au primit in 24 de ore peste 100 de apeluri de intervenții, „un numar ingrijorator de mare de evenimente montane”. Ei au salvat 118 persoane, dintre care 57 au fost predate catre ambulante si echipajele SMURD pentru a fi duse la spital. De asemenea, Salvamont Romania atrage atenția…

- Salvamontistii au intervenit, pe parcursul anului 2022, la aproximativ 7.000 de actiuni de salvare si de acordare a primului ajutor medical in zona montana, fiind salvate peste 7.900 de persoane, a anuntat presedintele Asociatiei Nationale a Salvatorilor Montani din Romania (ANSMR) si Consiliului Serviciilor…

- Un roman in varsta de 60 de ani a murit marti intr-o avalansa in nordul Italiei in timp ce incerca sa-si recupereze de pe munte cei doi caini, a relatat presa locala, preluata de DPA. Michele Buga, originar din Romania, a fost surprins de vremea nefavorabila si s-a ratacit sambata in timpul unei drumetii…

- Activitate intensa a celor de la ISU Banat in primele trei zile ale lui 2023. Salvatorii au fost chemați sa intervina la 10 incendii izbucnite in Timișoara și in județ. Cele mai multe dintre ele, spun ei, au pornit de la sistemele de incalzire și ii sfatuiesc pe timișeni sa fie precauți.

- Polițiștii au intervenit in ultimele 24 de ore la 2.958 de evenimente și au constatat 879 de infracțiuni. 131 de persoane au fost surprinse in flagrant delict. Polițiștii au dat amenzi in valoare de aproape doua milioane de lei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ninsoarea de azi-noapte i-a scos pe drumari la treaba, pe DN 10, in zona de munte a județului Buzau. „Zapada s-a așternut noaptea trecuta in zona de munte a județului Buzau, iar drumarii din cadrul DRDP Buzau acționeaza incontinuu pentru ca circulația rutiera sa se desfașoare in condiții de siguranța.”…

- Jandarmii montani maramureșeni sunt la datorie și in perioada 30 noiembrie-4 decembrie, pregatiți sa execute misiuni de mentinere a ordinii publice pentru prevenirea si descoperirea infractiunilor in statiunile montane si pe traseele turistice, precum și sa acționeze pentru cautarea si salvarea persoanelor…

- Daca mergeți la munte, folosiți echipament de iarna și sa abordați trasee turistice in funcție de pregatirea dumneavoastra, pe crestele montane iarna iși spune cuvantul, in unele zone a nins. Si pe cararile montane din munții Bucegi, ninsoarea și-a facut apariția. Potrivit salvamontiștilor la altitudini…