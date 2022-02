Stiri pe aceeasi tema

- Fermierul israelian Chahi Ariel a cultivat capsuna cu cea mai mare greutate din lume, au anuntat joi reprezentantii Guinness World Records, informeaza Reuters. Cu 289 de grame, acea capsuna are o greutate de aproximativ cinci ori mai mare decat cele ale fructelor obisnuite din soiul local Ilan, a declarat…

- Un fermier israelian a cultivat o capsuna care cantarește 289 de grame, fructul avand cea mai mare greutate din lume, au anuntat joi reprezentantii Guinness World Records, potrivit agenției Reuters , preluata de Agerpes . Capșuna cantarește de aproximativ cinci ori mai mult decat fructele obișnuite…

- O capșuna uriașa crescuta in Israel a stabilit un nou record mondial Guiness, a anunțat organizația intr-un comunicat lansat marți. Fructul a fost descoperit pe plantația "Strawberries in the Field" din comunitatea agricola Kadima-Zoran (centrul Israelului), administrata de familia Ariel. Capșuna care…

- Cu 289 de grame, acea capsuna are o greutate de aproximativ cinci ori mai mare decat cele ale fructelor obisnuite din soiul local Ilan, a declarat Nir Dai, cercetator la Institutul Volcani din Israel, unde a fost obtinuta capsuna uriasa.Fructul are o lungime de 18 centimetri si o circumferinta de 34…

- Prezența liderului de la Kremin, Vladimir Putin, la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarna de la Beijing, are urmari și pe plan economic: Rusia le-a promis chinezilor 10 miliarde de metri cubi de gaze naturale pe an (livrate, cel mai probabil, prin 2026), iar asiaticii, in schimb, redeschid piața locala…

- Constructorul auto japonez Nissan Motor Co Ltd intentioneaza sa puna capat dezvoltarii de noi motoare cu combustie interna pe toate marile sale piete, exceptand-o pe cea din SUA, urmand a-si concentra resursele pe vehiculele electrice. Nissan va mai continua sa dezvolte motoare pe benzina numai pentru…

- Campionatele Mondiale de Natatie, organizate la Fukuoka, au fost amanate din nou, din mai 2022 in iulie 2023, din cauza "situatiei pandemice si a masurilor in vigoare din Japonia", a anuntat Federatia Internationala de natatie intr-un comunicat, relateaza News.ro. Initial, aceste mondiale…

- Anul acesta promite sa fie unul important pentru explorarea spațiului, mai multe programe majore ajungand la rampa de lansare in urmatoarele 12 luni, detaliaza The Guardian. „Ce va aduce anul 2022 in domeniul spațial?”, intreaba The Guardian. SUA urmeaza sa se intoarca pe Luna, cu o serie de misiuni…