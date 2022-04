Record: China a depășit pragul de 20.000 de cazuri noi de coronavirus înregistrate într-o singură zi China a depașit miercuri pragul de 20.000 de cazuri de COVID-19 confirmate in 24 de ore. Cele mai multe cazuri de imbolnaviri au fost detectate in metropola Shanghai. Autoritatile locale se pregatesc sa deschida un spital de campanie cu 40.000 de locuri in Shanghai. China a reusit pana in martie 2021 sa controleze in mare parte epidemia de COVID-19 prin masuri foarte stricte, reunite sub sintagma „strategie zero COVID”. Insa varianta Omicron a dus la creșterea bilanturilor de infectari zilnice. China, tara cu cea mai mare populatie din lume, a anuntat miercuri 20.472 de cazuri pozitive in ultimele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- China a depașit miercuri pragul de 20.000 de cazuri de COVID-19 confirmate in 24 de ore, cele mai multe fiind detectate in metropola Shanghai. Autoritatile locale se pregatesc sa deschida un spital de campanie cu 40.000 de locuri in Shanghai. China a reusit pana in martie 2021 sa controleze in mare…

- China a depașit miercuri pragul de 20.000 de cazuri de COVID-19 confirmate in 24 de ore, cele mai multe fiind detectate in metropola Shanghai. Autoritatile locale se pregatesc sa deschida un spital de campanie cu 40.000 de locuri in Shanghai.

- China a anuntat miercuri un numar record de peste 20.000 de cazuri de COVID-19 confirmate in ultimele 24 de ore, cele mai multe fiind detectate in metropola Shanghai, unde autoritatile locale se pregatesc sa deschida un spital de campanie cu 40.000 de locuri, informeaza AFP. Fii la curent…

- China se confrunta cu cel mai grav focar epidemic din ultimii doi ani. Shanghai, care are o populație de 25 de milioane de locuitori, a intrat sambata in lockdown. Autoritațile au inceput sa impuna din nou masuri restrictive dure impotriva Covid-19, informeaza AFP. Capitala economica a Chinei a devenit…

- Shanghai a raportat marti o noua crestere a numarului de cazuri de COVID-19, in pofida lockdown-ului partial impus in capitala economica a Chinei, care a dus la un aflux de cumparatori in supermarketuri, informeaza AFP. Metropola de 25 de milioane de locuitori a devenit in ultimele zile epicentrul chinez…

- Autoritațile au anunțat luni, 31 ianuarie, 20.131 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus, depistate in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 52.482 de teste. De asemenea, au fost raportate 41 decese. La ATI sunt internate 903 persoane, cu 42 mai mult decat in ziua anterioara. Romania a inregistrat…

- Autoritațile au anunțat vineri, 21 ianuarie, 19.649 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus, depistate in ultimele 24 de ore. De asemenea, au fost raportate 49 de decese. Buletinul COVID complet va fi comunicat la ora 13.00.Romania a inregistrat vineri un nou record negativ in pandemie, confirmand…

- Polonia raporteaza in bilantul COVID de marti, 11 ianuarie, 11.400 de infectari noi si 493 de decese, iar ministrul sanatatii, Adam Niedzielski, a anuntat ca a fost depasit pragul de 100.000 de decese asociate COVID, informeaza Agerpres , care preia Reuters. „Putem spune ca astazi este o alta zi trista,…