- Ariana Grande a lansat vineri single-ul „Positions”, primul extras de pe urmatorul album, al saselea al cantaretei, care urmeaza sa apara luna aceasta, scrie news.ro.Piesa a fost lansata impreuna cu un videoclip, in care ea apare in postura de presedinte al Statelor Unite. In doua ore de la…

- Paul Damixie isi surprinde fanii cu un single intr-un alt stil din ce ne-a obisnuit pana acum. “Bandit” este o piesa cu un tempo ridicat ce combina vocea energetica a Alexandrei Stan cu influentele pop, country si dance. Nascut in Romania, Paul este un producator, remixer si DJ cu o viziune aparte pentru…

- "Sunt ingrijorat de ce am vazut astazi. Facem o analiza foarte serioasa si vom anunta dupa videoconferinta cu prefectii la care vor participa ministrul de Interne, ministrul Sanatatii, vicepremierul Raluca Turcan, secretarul de stat Raed Arafat - deci toti factorii implicati in batalia COVID", a…

- Gino Manzotti & Maxx iși surprind fanii cu un nou sound șicu o piesa care, cu siguranța, va fi ascultata pe repeat. Matado emelodia care prelungește vara, aduce energie și un vibe care te duce imediat cugandul la party și te invita la dans.Piesa a fost compusa de Alex Pelin, scrisa de MariaVoiculescu,…

- 911 este un nou nume pe scena muzicii trap din Romania care la doar 17 ani lanseaza primul lui single “M.T.K” in colaborare cu Killa Fonic. O piesa cu un sound aparte ce imbina perfect stilurile celor doi artisti, cu accente rock. Piesa a fost compusa de 911 și Killa Fonic, textul a fost scris Killa…

- Nici prin cap nu i-a trecut lui Dorian Popa ca propriul lui caine ii va face concurența la capitolul celebritate. Cațelul le-a suflat primul loc lui Jador și Dani Mocanu. Piesa despre cainele lui Dorian Popa este numarul 1 pe youtube In luna mai cand inca iși amenaja vila din Domnești, Dorian Popa nu…

- Mark Stam, Marius Stamatin , pe numele sau, artistul din Republica Moldova care a cucerit Romania dupa colaborarea cu Alina Eremia pentru piesa „Doar Noi”, a fost confirmat pozitiv cu COVID-19. Mark Stam se afla de doua luni in Republica Moldova și acum a decis sa revina in Romania pentru a-și continua…

- Alexandra Stan s a nascut in Constanta la data de 10 iunie in anul 1989. Desi nu a urmat o scoala sau un liceu de muzica, vocea si piesele ei s au facut auzite in toata Romania si in afara, ajungand in topurile multor radiouri.Alexandra Stan a intrat in industria muzicala prin 2009 cu piesa Show me…