Peste 45.000 de bucureșteni s-au vaccinat in ultimele 48 de ore, jumatate dintre ei la Maratonul vaccinarii, anunța reprezentanții Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea (CNCAV). De vineri, la debutul Maratonului, pana duminica dimineața, 45.331 de persoane s-au vaccinat in București. 22.001 dintre aceștia s-au vaccinat la maratonul vaccinarii organizat in acest weekend