Record absolut de temperatură în Spania: 47,4 grade Celsius Valul de canicula care a lovit Spania a doborât sâmbata și recordul absolut de temperatura în aceasta țara, cu 47,4 grade Celsius înregistrate la Montoro, în provincia Cordoba (sud), potrivit agenției meteorologice de stat (AEMET), transmite AFP.



&"Aceasta ar fi cea mai ridicata temperatura înregistrata în Spania&", a declarat duminica purtatorul de cuvânt al AEMET, Ruben del Campo, subliniind ca este vorba despre date provizorii ce vor trebui validate în urmatoarele zile.



