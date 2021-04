Creste, din nou, incidenta la Constanta. Situatia in localitati

Incidenta in municipiul Constanta, pentru ultimele 14 zile, este de 6,45 la mia de locuitori, in scadere fata de raportarea de ieri, 1 aprilie 2021, cand era 6,34. Pe judet, incidenta este de 4,32 infectari la mia de locuitori, tot in scadere fata de 4,29 1.000 de locuitori,… [citeste mai departe]