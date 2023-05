Stiri pe aceeasi tema

- Un avertizor de integritate a primit o recompensa record de 279 de milioane de dolari la inceputul acestei luni, dupa dezvaluirile sale in legatura cu un dosar de mita deschis impotriva companiei suedeze de telecomunicatii Ericsson, scrie The Wall Street Journal, potrivit Agerpres. Recompensa a fost…

- Directorul de marketing al Microsoft Corp. Chris Capossella, a vandut acțiuni ale companiei in valoare de 4,4 milioane de dolari in ultima saptamana, arata datele de pe site-ul US Securities and Exchange Commission (SEC).Capossella, care lucreaza la Microsoft din 1991, a vandut marți 5.000 de titluri…

- Fondatorul Monobank, miliardarul ucrainean Volodimir Iațenko, a promis ca va plati o recompensa uriașa celor ce vor trimite o drona care va zbura la Moscova pe 9 mai, scrie Ziare.com. El a anunțat termenii concursului, in care marele premiu este de 20 milioane de grivne (500.000 euro) pe pagina sa de…

- Ionel Arsene, baronul PSD de Neamț, a fost condamnat vineri la 6 ani și 8 luni de executare de Curtea de Apel Brașov intr-un dosar de corupție. UPDATE Surse au declarat ca Ionel Arsene ar fi ieșit din țara acum cateva zile, cu destinația Italia. Și-a luat cateva zile de concediu. In prima instanța,…

- Ministerul Sanatații a demarat acțiuni de instruire a echipelor de conducere din spitale, direcțiile de sanatate publica și serviciilor de ambulanța, de catre specialiști din cadrul Agenției Naționale de Integritate și din alte instituții. Corupția și faptele de incalcare a eticii profesionale din…

- Actiunile producatorului suedez de echipamente de telecomunicatii s-au prabusit miercuri la pranz cu aproape 14,5%, dupa ce compania a dat publicitatii rezultatele unei anchete interne care arata ca este posibil ca Ericsson sa fi facut plati catre gruparea jihadista Statul Islamic pentru a avea acces…

- Moneda stabila a Binance, Binance USD, a inregistrat ieșiri de aproximativ 6 miliarde de dolari in urma unei masuri de reglementare din SUA impotriva companiei care emite tokenul, potrivit CoinGecko, care urmarește piața, scrie Reuters. Paxos Trust Company, care emite Binance USD, a declarat pe 13 februarie…