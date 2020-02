Recompensa pentru primar, din partea firmelor care lucreaza in oras. Boldea refuza sa spuna public de ce Hidroconstructia i-a platit campania electorala

Primarul Lugojului, Francisc Boldea, refuza sa le explice lugojenilor cum de s-a ajuns ca unele firme din oras sa contribuie la campania sa electorala. Hidroconstructia a cumparat in aprilie 2012 spatiu publicitar in saptamanalul Redesteptarea insa, in loc de anunturile firmei, au aparut laude la adresa primarului. Boldea a castigat alegerile pentru functia de primar in 2012, iar Hidroconstructia, care a castigat contractul pentru schimbarea retelelor de apa canal, a beneficiat pana astazi de amanari privind finalizarea lucrarilor care trebuiau sa se incheie, conform contractului, in doar un an…