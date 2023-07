Recomandările polițiștilor botoșăneni pentru MOTOCICLIȘTI și BICICLIȘTI Recomandarile polițiștilor botoșaneni pentru MOTOCICLIȘTI și BICICLIȘTI Vremea frumoasa și perioada de vacanțe aduce mai des bicicliști și utilizatori de trotinete pe drumurile publice. De asemenea, zilele calduroase constituie un indemn pentru pasionații de motociclism sa iasa la drum. Pentru prevenirea cauzelor generatoare de evenimente rutiere in care sunt implicați participanții la trafic ce se deplaseaza pe doua roți, va facem […] Citește Recomandarile polițiștilor botoșaneni pentru MOTOCICLIȘTI și BICICLIȘTI in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Proroc Amos Sfantul Proroc Amos s-a nascut in satul Tecoa de langa Betleem și a trait in secolul al VIII lea i.Hr. A pazit turmele de porci ale unui om bogat din Ierusalim, pana la alegerea sa ca proroc. Inceputul prorocirii lui a fost pe vremea imparatului Iudeei Ozia,…

- Peste 50 de intervenții ale polițiștilor botoșaneni, in ultimele 24 de ore In ultimele 24 de ore, polițiștii botoșaneni au intervenit la 55 de evenimente, dintre care 50 au fost semnalate prin apel 112. In urma intervențiilor și a activitaților specifice desfașurate de catre polițiști, au fost aplicate…

- Targul de la Flamanzi, sub lupa polițiștilor. Botoșaneni fara certificat de producator, amendați Duminica, in intervalul orar 06:00-09:00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Flamanzi au organizat o acțiune pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, in zona pieței și oborului, din orașul…

- Ultimele 24 de ore: Peste 70 de intervenții ale polițiștilor botoșaneni. 60 au fost semnalate prin apel 112 Polițiștii botoșaneni au intervenit in ultimele 24 de ore la 71 de evenimente, dintre care 60 au fost semnalate prin apel 112. In urma intervențiilor și a activitaților specifice desfașurate de…

- Zeci de botoșaneni au cerut la 112 intervenția polițiștilor, in ultimele 24 de ore In ultimele 24 de ore, polițiștii botoșaneni au desfașurat activitați pentru menținerea unui climat de ordine și siguranța publica și pentru combaterea faptelor antisociale. Forțele de ordine au intervenit la 46 de evenimente,…

- Acțiune a polițiștilor din Hlipiceni. Zeci de persoane legitimate Joi, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 3 Hlipiceni au organizat o acțiune pentru prevenirea victimizarii cetațenilor prin accidente rutiere, fiind vizate toate categoriile de participanți la trafic, repectiv pietoni,…