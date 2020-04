Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de astazi, de la sediul C.A.S Arges, vor pleca 684 de cutii cu masti chirurgicale cu trei pliuri, cate 50 de masti (doua cutii) pentru fiecare medic de familie din judetul Arges, care se afla in relatie contractuala cu institutia. Echipamentele, care vor asigura protectia medicilor si a personalului…

- Tragedie in Italia, intr-o familie de romani. Un copil de 4 ani a murit, duminica, in Caserta, dupa ce a cazut de la etajul patru, informeaza gazetaromaneasca.com.Conform presei din Peninsula, sambata dupa-amiaza, baiatul se afla acasa, alaturi de parinții sai, și iși petrecea timpul jucandu-se. Copilul…

- Peste 500 de viziere si o suta de geamuri de protectie au fost primite de medicii de familie din Arad de la o asociatie civica, pentru a se putea proteja in contextul epidemiei de coronavirus. Presedintele Societatii de Medicina de Familie (SMF) Arad, Adrian Darabantiu, a declarat, miercuri,…

- Medicii și asistente de la Secția Chirurgie 1 din cadrul Spitalului județean de Urgența Ploiești vor sa protesteze in fața instituției fața de o posibila decizie de inchidere a acesteia.

- Medicii de familie din Sebeș solicita pacienților sa utilizeze sistemul consultațiilor telefonice sau online. Primaria a publicat o lista cu numerele de telefon dar și cu adresele de email ale tuturor medicilor de familie din localitate. In contextul impunerii restricțiilor privind circulația persoanelor…

- Imaginile arata cum personalul medical aplauda in momentul in care se anunta ca starea bolnavului s-a ameliorat. Totodata, la aflarea vestii, mai multi medici si asistente isi fac imediat aparitia in salon pentru a sarbatori reusita medicala. Descoperire SOC dupa autopsia pacientilor decedati…

- In aceste zile in care sistemul medical este greu incercat din cauza creșterii cazurilor de coronavirus, un mesaj emoționant este menit sa incurajeze medicii care se expun zi de zi riscului de imbolnavire, avand grija de pacienții infectați. Mesajul de incurajare a fost afișat pe balconul unul bloc…

- Bihorul este primul judet unde factorii decizionali in gestionarea actiunii anti-Covid 19 au instruit medicii de familie. Un numar mare dintre cei peste 400 de medici de familie din judet au fost la intalnirea cu Directia Sanitar Veterinara si ISU. Acolo au fost invatati cum ar trebui sa reactioneze…