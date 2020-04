Stiri pe aceeasi tema

- Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) a anunțat ca primul val al epidemiei de coronavirus "și-a atins apogeul" in 20 de țari din UE și Spațiul Economic European (EEA), insa a recomandat statelor sa acționeze cu precauție cand vine vorba de ridicarea restricțiilor, scrie Politico.

- Noul coronavirus a provocat cel putin 50.000 de decese in Europa de la aparitia sa in luna decembrie in China, a anuntat marti Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC), agentie a Uniunii Europene, relateaza dpa, citata de Agerpres. Pana marti, un numar de 51.059 de decese in legatura…

- Dupa o vacanța in Cehia și in Germania, un bucureștean a ajuns sa fie internat in luna decembrie la Spitalul clinic „Victor Babeș” din București, cu simptome care astazi l-ar fi pus sigur pe lista suspecților cu COVID-19. Avea febra care nu se diminua cu niciun medicament, tuse seaca, dureri musculare…

- Comisia a publicat astazi recomandari de bune practici privind masurile comunitare de sanatate publica și strategiile de depistare a COVID-19 . Aceste recomandari au fost elaborate impreuna cu Comitetul științific de c onstituit marți, 17 martie, in stransa cooperare cu Centrul European de Prevenire…

- Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC) a avertizat joi ca exista un risc "ridicat" ca sistemele de sanatate din UE si din Marea Britanie sa fie debordate de epidemia de Covid-19, relateaza AFP."Riscul ca capacitatea sistemelor de sanatate sa fie depasita in UE/SEE (Spatiul…

- \"\"Nu am primit nicio notificare despre intentia de introducere a unor masuri de control la frontiere determinate de COVID-19, dar dorim sa initiem proactiv o discutie cu statele membre, intrucat situatia este una dinamica, ea ar putea evolua si dorim sa promovam o abordare coordonata privind orice…