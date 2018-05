Recomandari pentru weekend: Noaptea Muzeelor, Comic Con, concert Bobby McFerrin si premiera Deadpool 2 Noaptea Muzeelor, East European Comic Con, un concert al muzicianului american Bobby McFerrin, premiera cinematografica a filmului "Deadpool 2", dar si o retrospectiva a filmografiei cineastei franceze Agnes Varda la Cinema Elvire Popesco, si expozitia Art Safari se numara intre evenimentele culturale si de divertisment care vor avea loc in acest weekend in Bucuresti.



Editia din acest an a evenimentului Noaptea Muzeelor va avea loc sambata, cand vor putea fi vizitate gratuit peste 40 de muzee si institutii culturale din Bucuresti.



La Scoala Centrala, vizitatorii care vor pasi…

Sursa articol si foto: business24.ro

