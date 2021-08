„Recolta” infracțională a primei zile de Electric Castle Jandarmii clujeni care au actionat, vineri, in prima zi a festivalului Electric Castle, au constatat opt infractiuni de incalcare a legii privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, dupa cum informeaza un comunicat transmis, sambata de Gruparea de Jandarmi Mobila Cluj-Napoca. Potrivit sursei citate, s-au luat masuri ferme pentru mentinerea unui climat de siguranta atat in incinta festivalului, cat si in proximitatea acestuia. Participantii la festival au fost intampinati de politisti de prevenire cu recomandari, sfaturi si experimente care sa creasca gradul de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

