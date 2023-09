Stiri pe aceeasi tema

- Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași invita publicul la evenimentul muzical desfașurat in cadrul Turneului Național „Melancolia”, care va avea loc miercuri, 27 septembrie 2023, ora 18.00, la Palatul Culturii – Sala „Henri Coanda”. Acest proiect co-finantat de Administratia Fondului Cultural National…

- Representatives of the seven powers (United Kingdom, France, Austria, Prussia, Russia, Turkey, Kingdom of Sardinia) sign the Paris Convention, according to which the two Romanian principalities were to be named the United Principalities of Moldova and Wallachia (with a ruler, a government and a legislative…

- Revenim cu invitația pe care profesorii de la Facultatea de Teatru a Universitații Naționale de Arte „George Enescu” din Iași o formuleaza pentru pasionați, pentru cei care au aptitudini in domeniu. O școala care pregatește nu doar pentru cariera, ci și pentru viața. Un material de Ioana Soreanu: …

- Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul de Istorie a Moldovei – Muzeul Memorial „Mihail Kogalniceanu” va invita sa vizitați, la Palatul Culturii, in perioada 13 iulie 2023 – 7 ianuarie 2024, expozitia – eveniment „Nicolae Iorga – 150 de ani de la naștere”, un proiect inițiat de Muzeul Național…

- Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul de Arta, in parteneriat cu Universitatea Naționala de Arte „George Enescu” Iași organizeaza in perioada 5 – 23 iulie 2023, la Palatul Culturii Iași, expoziția de grafica „Orizont” semnata de Florin Pinzariu. Expozitia cuprinde lucrari de grafica realizate…

- Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, in parteneriat cu Universitatea Naționala de Arte „George Enescu” Iași, invita publicul la Recitalul de acordeon susținut de drd. Emanuel Arsinte, alaturi de prof. univ. dr. Aurelia Simion, la pian. Evenimentul va avea loc duminica, 2 iulie 2023, incepand cu…

- Cu prilejul implinirii a 114 ani de la nasterea lui Paul Constantinescu, compozitor, profesor universitar, dirijor și muzicolog, maestru emerit al artei, membru corespondent al Academiei Romane, Muzeul Memorial „Paul Constantinescu»- sectie a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova- va organiza…

- Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul de Istorie a Moldovei, in parteneriat cu Primaria Municipiului Iași, organizeaza la Palatul Culturii, in perioada 26 – 30 iunie 2023, Expoziția de arta plastica israeliana „Marșul Vieții”. Evenimentul expozițional face parte din seria manifestarilor…