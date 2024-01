Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele au fost "șocate" cand un individ a lasat sa-i cada o camera GoPro sub o nava de croaziera: Ce era de fapt in apa de dedesubt. Un fotograf din Grecia a speriat oamenii cand și-a pierdut camera GoPro sub o nava de croaziera, aratand ce se petrece in realitate sub apa. Inregistrarile realizate…

- Descoperire macabra in casa unei romance din Italia! A fost gasit trupul neinsuflețit al unui batran. Potrivit informațiilor, femeia l-ar fi lasat sa moara și ar fi ascuns cadavrul de oamenii legii.

- De anul viitor, vom putea afla mai ușor cat am contribuit la sistemul public de pensii și cat mai avem de așteptat pana vom putea iesi din campul muncii. Acest lucru va fi posibil cu ajutorul unei aplicatii, fara ca oamenii sa mai ceara ajutorul funcționarilor de la ghișee, anunța Bogdan Gruia, ministrul…

- O crima șocanta a ingrozit o comunitate din Olt. Un barbat a fost decapitat de prietenul de bautura, iar capul i-a ajuns intr-o toaleta. Oamenii legii fac cercetari in acest caz, fiind deschis un dosar penal pentru omor. Cei doi petreceau mult timp impreuna. Criminalul il gazduia adesea pe barbatul…

- In curtea unei locuințe din Neamț a fost gasit trupul neinsuflețit al unui barbat in varsta de 63 de ani. Descoperirea șocanta a fost facuta in aceasta dimineața. Oamenii legii cred ca barbatul ar fi fost ucis.

- Oamenii din sute de localitați din 11 județe nu au energie electrica, dupa ce liniile de medie tensiune au fost afectate de viscolul puternic. Potrivit Inspectoarului General pentru Situații de Urgența, in ultimele 24 de ore, viscolul, ninsorile abundente și vantul puternic au produs efecte in 177…

- Sinteza de vitamina D in organism are la baza expunerea la lumina soarelui, iar in vremea rece, expunerea redusa la soare reprezinta un impediment in obținerea dozelor zilnice recomandate din aceasta vitamina ce are un rol crucial in organismul uman. Vitamina D se gasește in destul de puține surse alimentare,…

- Oamenii o duc din ce in ce mai rau financiar, iar unii ajung chiar sa nu mai aiba bani de mancare, in aceasta situație aflandu-se și un clujean. Un tanar clujean a ramas fara loc de munca și a cerut ajutorul oamenilor pentru a gasi unele locații in care poate manca o masa calda gratuita [...] Articolul…