Recenzarea pe teren s-a amânat. Recensământul populației pe teren începe pe 3 iunie Recenzarea pe teren ar fi trebuit sa inceapa ieri, 31 mai. Recensamantul a fost amanat din motive tehnice, spun oficialii Institutului Național de Statistica. Recenzarea pe teren s-a amanat pana vineri, 3 iunie. Din data de 3 iunie recenzorii vor face recensamantul populației din poarta in poarta și din ușa in ușa. „Sunt doua cauze principale. In primul rand, recenzorii trebuie sa iși recunoasca mai intai sectorul pe care il au alocat și sa identifice, pe baza datelor preluate deja, care sunt locuințele unde trebuie sa mearga și ce persoane sunt acolo. Totodata, recenzorii mai trebuie sa stabileasca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Recensamantul pe teren a fost amanat din mai multe motive tehnice. In unele comune din Calarasi inca nu au ajuns tabletele, in timp ce in alte judete recenzorii vor face sincronizarea tabletelor cu STS abia vineri. Institutul National de Statistica (INS) ar fi trebui sa inceapa pe 31 mai 2022 etapa…

- Recensamantul cu ajutorul recenzorilor a fost amanat cateva zile. Astfel, datele vor incepe sa fie colecate de pe teren din 3 iunie 2022. Recensamantul pe teren a fost amanat din mai multe motive tehnice, relateaza Digi24 . In unele comune din țara inca nu au ajuns tabletele, iar in altele recenzorii…

- Colectarea datelor prin deplasarea recenzorilor la adresele de resedinta a fost amanata trei zile, pentru ca recenzorii nu au inca un grafic cu persoanele de rezenzat, dar și pentru ca unele tablete ale recenzorilor nu sunt racordate la sistemul de preluare a informațiilor, a explicat Vladimir Alexandrescu,…

- Recensamantul populatiei si locuintelor intra in ultima etapa – de maine recenzorii merg la domiciliile celor care nu au raspuns pana acum la intrebarile din chestionar si vor colecta datele

- Astazi, 27 mai, este ultima zi in care va mai puteți face recensamantul online. Incepand de azi, recenzorii vor bate din usa in usa la cei care nu au apucat sa completeze formularele online. Cine refuza sa ofere informatii risca sa primeasca amenda. 27 mai este ultima zi in care romanii se pot autorecenza…

- Peste 7,5 milioane de persoane dintre cele 19 milioane rezidente in Romania s-au autorecenzat pana miercuri, 11 mai, a declarat Vladimir Alexandrescu, purtatorul de cuvant al Institutului Național de Statistica (INS), pentru Libertatea. Recensamantul online 2022 poate fi realizat pana pe data de 15…

- 80% dintre romanii, care au participat pana acum la recensamantul populației și locuințelor spun ca vor profita de ziua libera oferita. Un studiu, realizat de o companie de profil, a incercat sa afle opiniile romanilor legate de aceasta acțiune de evaluare. Datele arata ca peste 6,5 milioane de persoane…

- V Alexandrescu, purtator de cuvant al INS, despre recensamantul populatiei Foto arhiva RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (21 martie, ora 8:31) - Rubrica: "Apel matinal" - Realizatori: Daniela Petricani si Catalin Cîrnu Daniela Petricani: Recensamântul populației și locuințelor…