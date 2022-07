Recensământul populaţiei, un semi-eșec la Târgiu Jiu Recensamantul populației și locuințelor a fost un semi-eșec la nivelul municipiului Targu Jiu. Aici a fost inregistrat cel mai scazut procent de recenzare a populației și al locuințelor. Potrivit Direcției de Statistica a Județului Gorj, municipiul Targu Jiu inregistreaza cel mai scazut ritm de recenzare. Este vorba de un procent de 85%. Acest lucru este pus pe seama numarului scazut de recenzori, dar și pe slaba implicare a populației in procesul de recenzare. De asemenea, este de luat in calcul și dimensiunea municipiului, raportat la celelalte 69 de comune și orașe de pe raza județului Gorj.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu va suplimenta de saptamana aceasta numarul de paturi pentru pacienții cu coronavirus. Dumitru Vienescu, managerul Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu, a declarat ca in momentul de fața sunt 22 de pacienți COVID internați la Secția Boli Infecțioase.…

- Gorjul se afla pe un loc fruntaș la recenzarea populației și a locuințelor. Pana la inceputul acestei saptamani, potrivit Direcției de Statistica a Județului Gorj, au fost recenzate un numar de 294.133 de persoane (autorecenzare+ interviuri in teren). Județul Gorj este pe locul 4 (96,8% din populația…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Gorj monitorizeaza permanent evoluția situațiilor de risc epidemiologic de la nivelul localitaților determinate de creșterea numarului de cazuri de infecție cu virusul SARS-CoV2. Astfel, avand in vedere creșterea numarului de cazuri din ultimele doua zile, 39 de persoane…

- Aproximativ 70% dintre cetațenii care figureaza ca fiind domiciliați pe raza județului Cluj au participat, pana in prezent, la Recensamantul obligatoriu al Populației și al Locuințelor 2021, potrivit... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Mai multe cabinete și farmacii veterinare din județul Gorj au fost amendate in urma unor controale derulate in ultimele zile de catre Direcția Sanitar-Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor. Unitațile sancționate sunt din: Baia de Fier, Balteni, Bengești-Ciocadia, Bumbești-Pițic, Novaci, Rovinari…

- Inspectorii de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Gorj au efectuat in ultima luna un numar de 152 controale atat in domeniul relațiilor de munca, cat și in domeniul securitații și sanatații in munca. Pentru deficiențele constatate, inspectorii de munca au aplicat 105 sancțiuni contravenționale…

- Recenzorii pentru recensamantul populației vor merge pe teren, incepand cu 31 mai, pentru interogarea celor care nu au completate datele chestionarului online. Etapa de recenzare pe teren se desfaoara in perioada 31 mai-17 iulie 2022, anunța INS.

- Recensamantul populației: Termenul pentru autorecenzare, prelungit pana in data de 27 mai Recensamantul populației: Termenul pentru autorecenzare, prelungit pana in data de 27 mai Autorecenzarea va continua pana vineri, 27 mai. Decizia a fost luata de conducerea Institutului National de Statistica,…