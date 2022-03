Recensământul General Agricol: Aproape jumătate din suprafaţa agricolă utilizată se află în proprietate Aproape jumatate din suprafata agricola utilizata (44,6%) se afla in proprietatea celor care o utilizeaza, fața de circa 60%, in 2010, arata rezultatele provizorii ale Recensamantului General Agricol (RGA) runda 2020. Astfel, in 2020, din punct de vedere al modului de detinere a suprafetei agricole utilizata, suprafetele in proprietate incluzand si terenul comun (48,9%) si cele luate in arenda (37,5%) au avut cele mai mari ponderi, informeaza Institutul National de Statistica. In anul 2010, din punct de vedere al modului de detinere, 60,1% din suprafata agricola utilizata a fost in proprietatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape jumatate din suprafata agricola utilizata (44,6%) se afla in proprietatea celor care o utilizeaza, fața de circa 60%, in 2010, arata rezultatele provizorii ale Recensamantului General Agricol (RGA) runda 2020. Astfel, in 2020, din punct de vedere al modului de detinere a suprafetei agricole…

- Sancțiunile impuse Rusiei au facut ca UE sa fie lipsita de o buna parte din resursele sale, asta pentru ca Federația Rusa exporta 11% in necesarul de grau al statelor membre UE. Cand vine vorba despre turtele de rapița, Rusia asigura jumatate din necesarul Europei. Și 34% din turtele de floarea-soarelui…

- In anul 2020, in Romania existau 2887 de mii de exploatații agricole care utilizau 12,8 milioane de hectare de teren agricol, potrivit INS. Rezultatele provizorii ale Recensamantului General Agricol runda 2020 arata ca, in decurs de 10 ani, numarul exploatațiilor agricole a scazut cu 972 mii, respectiv…

- ”Conform rezultatelor provizorii ale Recensamantului General Agricol runda 2020, numarul total al exploatatiilor agricole a fost de circa 2.887.000, mai scazut cu circa 972.000, respectiv 25,2% fata de Recensamantul General Agricol din 2010. Numarul exploatatiilor agricole fara personalitate juridica…

- Rezultatele provizorii ale Recensamantului General Agricol runda 2020 arata ca, in decurs de 10 ani, numarul exploatatiilor agricole a scazut cu 972.000, respectiv cu 25,2%, iar suprafata agricola utilizata s-a redus cu 543.000 de ha, respectiv cu 4,1%, potrivit unui comunicat al Institutului National…

- Scaderea natalitații in țara noastra in ultimele decenii ridica o problema fundamentala pentru viitorul Romaniei. O proiecție realizata de Institutul Național de Statistica arata ca daca trendul actual se pastreaza, populația Romaniei ar putea scadea la 16 milioane de locuitori in anul 2050. Declinul…

- Haosul politic din toamna si cresterea preturilor au blocat investitiile in constructii de infrastructura, care au scazut cu peste 10% in T4/2021. Scaderea din constructii ingineresti, adica investitiile publice in infrastructura, a contribuit la scaderea PIB din T4/2021 fata de T3. Constructiile…

- Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Alba a dat unda verde pentru pentru modernizarea a 3.884 de metri de drum pentru exploatari agricole in localitatea Vinerea. Valoarea totala a investitiei este de 669.765,43 Lei, cu TVA. Accesul pe drumul de exploatare agricola se face din DJ704, pe partea dreapta…