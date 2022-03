RECENSĂMANT POPULAȚIE – Moiseiul va trece de 10.000 de locuitori din acest an La finalul acestui recensamant al populației și locuințelor, comuna Moisei va depași 10.000 de locuitori. O spune primarul comunei de pe Valea Vișeului, Grigore Tomoiaga, care ține sa precizeze ca mai mulți locuitori inseamna mai multa munca. Singura comuna din județ care are mai mult de 10.000 de locuitori in acest moment este Poienile de sub Munte. Dupa cum se știe, s-a dat startul autorecenzarii incepand cu data de 14 martie. Direcția de Statistica Maramureș ține sa arate ca in județul Maramureș au fost alocați 173 de recenzori pentru autorecenzare asistata, arondați fiecarei primarii din județ,… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

