Recalcularea și majorarea pensiilor NU se finalizeaza anul acesta. Cand ar putea fi noul termen și ce spune șeful CNP Recalcularea pensiilor nu va fi finalizata nici in acest an, pentru toți pensionarii, in ciuda promisiunilor Guvernului. Seful Casei Nationale de Pensii, Daniel Baciu, a declarat ca operațiunea va dura pana in 2024. Citește și Noul algoritm pentru cresterea pensiilor. Cele trei formule de calcul anunțate de ministrul Finanțelor pentru recalcularea pensiei Recalcuarea pensiilor și, implicit, […] Citește Recalcularea și majorarea pensiilor NU se finalizeaza anul acesta. Cand ar…