Recalculare PENSII 2024: Când se vor primi DECIZIILE pentru pensiile recalculate? Recalculare PENSII 2024: Cand se vor primi DECIZIILE pentru pensiile recalculate? Recalculare PENSII 2024: Cand se vor primi DECIZIILE pentru pensiile recalculate? Milioane de romani așteapta cu nerabdare mult anunțata recalculare a pensiilor. Inițial s-a spus ca incepand din luna mai vor veni decizii de recalculare acasa, iar din luna septembrie vor incepe sa primeasca efectiv pensiile recalculate. Cu toate acestea, deciziile cu noile pensii crescute […] Recalculare PENSII 2024: Cand se vor primi DECIZIILE pentru pensiile recalculate? Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Milioane de romani așteapta cu nerabdare mult anunțata recalculare a pensiilor. Inițial s-a spus ca incepand din luna mai vor veni decizii de recalculare acasa, iar din luna septembrie vor incepe sa primeasca efectiv pensiile recalculate. Cu toate acestea, deciziile cu noile pensii crescute intarzie…

- In vara aceasta, pensionarii vor incepe sa primeasca deciziile de recalculare, iar din septembrie vom avea in plata pensiile recalculate, dupa noua formula de calcul din noua lege a pensiilor, a anuntat miercuri ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, informeaza News.ro.Simona Bucurea Oprescu a precizat…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a declarat miercuri ca in vara aceasta, pensionarii vor incepe sa primeasca deciziile de recalculare, iar din septembrie vom intra in plata pensiile recalculate, dupa noua formula de calcul din noua lege a pensiilor.

- Liderul PNL Sibiu, Raluca Turcan a anunțat vineri, in cadrul unei conferințe de presa desfașurata in Sibiu, ca in ianuarie 2024 pensiile au fost majorate cu 13,8%, iar incepand cu septembrie anul acesta se vor plati pensiile recalculate. PNL a asigurat resursele bugetare pentru majorarile deja facute…

- Pensionarii vor primi din lunile mai-iunie deciziile cu pensiile recalculate, pensii care din septembrie vor intra in plata, a declarat ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu. Ea a spus, la Antena 3, ca in cazul in care unii pensionari vor avea pensii mai mici ca urmare a recalcularii, ei vor ramane…

- Cand vor primi pensionarii deciziile cu pensiile recalculate, care vor intra in plata din septembrie. Ce spune ministrul Muncii Cand vor primi pensionarii deciziile cu pensiile recalculate. Pensionarii vor primi incepand cu luna mai deciziile cu pensiile recalculate, pensii care din septembrie vor intra…

- Pensionarii vor primi din lunile mai-iunie deciziile cu pensiile recalculate, pensii care din septembrie vor intra in plata, a declarat duminica, la Antena 3, ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu. Citește și: Prefectul Perianu mentine controalele in spitalele din Arges! Ea a spus ca in cazul in care…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a declarat joi, la Antena 3, ca este exclusa eșalonarea plații pensiilor rezultate dupa recalculare și ca punerea in plata a noilor pensii se va realiza de la 1 septembrie 2024.„Toate pensiile romanilor vor fi recalculate, iar din septembrie vor benficia de…