Realme va lansa ceasul Watch S100 spre final de februarie, cu ecran AMOLED circular

- Xiaomi a lansat global pe 26 ianuarie seria Redmi Note 11. Ea include 4 modele: Redmi Note 11 Pro 4G, Redmi Note 11 Pro 5G, dar si Redmi Note 11 4G si Redmi Note 11S. Aceste din urma doua modele sunt cele mai accesibile din gama, dar camerele lor nu sunt deloc de neglijat. Primul are o camera de 50…

- Parlamentul Frantei a adoptat joi o motiune condusa de opozitie prin care cere guvernului sa condamne China pentru ”crime impotriva umanitatii si genocid” impotriva minoritatii sale musulmane uigure si sa ia masuri de politica externa pentru a opri acest lucru, transmite Reuters preluat de agerpres.…

- Și a venit și celalalt moment al anului, cu ceva intarziere de data asta, in care am testat noul Apple Watch, poate unul dintre cele mai populare wearables de pe planeta, produs care se lanseaza in fiecare an odata cu noul iPhone . De aceasta data a fost randul generației a șaptea, una care vine cu…

- O echipa de biologi chinezi au reusit sa obtina o noua varietate de caras fara oase intramusculare, care il face mai propice pentru consum, informeaza miercuri agentia oficiala Xinhua, citata de EFE. Cercetatorii care fac parte din Academia de Stiinte pentru Piscicultura au facut apel la tehnica editarii…

- Realme isi ia in serios extinderea in alte segmente decat cel al telefoanelor, odata cu lansarea unui nou laptop. E vorba despre Realme Book Enhanced Edition Air, care vine cu un corp usor si procesor Intel Core i5 Gen 11. Este al treilea laptop al companiei si a debutat in China deocamdata. In ultimul…

- Se spune ca sute de medici au gasit usturoiul ca fiind cel mai sigur si mai de nadejde mod de a combate hipertensiunea. Nimeni nu stie exact din ce cauza. Unii doctori cred ca usturoiul dilata (deschide) arterele, scazand presiunea. Altii citeaza puterea sa de a inlatura infectiile de diverse feluri…

- Daca este toamna, asta inseamna ca este timpul pentru o noua lansare Fitbit, de data aceasta fiind vorba de un nou tracker din gama Charge. Este al 5-lea produs al companiei pe care il testez in ultimii 2 ani și am purtat zilnic, de la lansarea sa, un Fitbit Sense, astfel ca poți spune ca sunt un fan…

- Un medicament pentru tratarea COVID-19, dintre cele dezvoltate de China si care se bazeaza pe anticorpi monoclonali capabili sa neutralizeze virusul, ar putea obtine in decembrie aprobarea pentru utilizare, au informat marti media chineze citate de EFE. Tratamentul este rezultatul unei cercetari…