realme C33 lansat oficial: telefon de buget cu cameră de 50 de megapixeli realme C33 este cel mai nou telefon de buget al companiei spinoff din OPPO. Costa doar 113 euro si atrage atentia prin camera principala de 50 de megapixeli si procesorul Unisoc de la interior. Vine cu Android 12, aparent nu Android 12 Go, ci versiunea full. Interfata aplicata aici nu e realme UI 3.0 sau 4.0, cu un realme UI S Edition, adica o versiune mai Lite de realme UI. Specificatiile acestui telefon de buget includ un ecran de 6.5 inch LCD cu rezolutie HD+ si cu un breton cu design old school in forma de picatura. Acolo se afla camera selfie de 5 megapixeli. Acest display are luminozitate… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

