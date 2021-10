Stiri pe aceeasi tema

- .Parlamentul pledeaza pentru accelerarea acțiunilor climatice la nivel mondial și pentru ca UE sa ramana un lider mondial in combaterea schimbarilor climatice. Toate țarile G20 ar trebui sa fie neutre din punct de vedere climatic pana in 2050Cel puțin 100 de miliarde USD pe an pentru finanțarea combaterii…

- Criza energetica din China, care a dus la oprirea activitatilor unor fabrici, ar putea fi un pericol mai mare pentru economie decat criza datoriilor de la grupul imobiliar Evergrande, determinand investitorii sa evite industriile vulnerabile la deficitul de energie, cum ar fi sectorul siderurgic…

- Utilizatorii de aplicatii din Marea Britanie si SUA petrec mai mult timp pe TikTok decat pe YouTube, informeaza BBC. App Annie a caracterizat TikTok-ul ca fiind un fenomen mondial care a „rasturnat mediul social si online”. Cu toate acestea, YouTube are aproximativ doua miliarde de utilizatori lunari,…

- Oficial, numarul deceselor cauzate de Covid-19 de la inceputul pandemiei este, la nivel mondial, de 4,4 milioane. Publicația britanica «The Economist» a venit marți in paginile sale cu o adevarata «bomba», susținand ca numarul deceselor la nivel mondial ar fi de fapt 15,2 milioane, adica de 3,3 ori…

- Cotatia aluminiului a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani la bursa de la Londra, in continuarea unei tendinte care dureaza de aproape un an, pe masura ce cererea creste iar oferta este supusa la presiuni, in special in China, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.

- Benzina cu plumb nu mai este utilizata in nicio tara a lumii, a anuntat luni Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), care a salutat o "etapa majora" ce va permite salvarea in fiecare an a peste 1,2 milioane de vieti si va economisi peste 2.400 miliarde de dolari.

- Peste 4,5 milioane de decese asociate maladiei COVID-19 au fost inregistrate la nivel mondial de la inceputul pandemiei de coronavirus, potrivit unui bilant realizat de jurnalistii de la AFP pe baza informatiilor provenite din surse oficiale, luni, la ora 10:00 GMT. In total, 4.500.620 de persoane au…

- Potrivit ultimelor evaluari ale Centrului pentru știința și inginerie a sistemelor (CSSE) de la universitatea Johns-Hopkins, totalul mondial al cazurilor de infectați cu Covid-19 a depașit deja 200 milioane, ajungand miercuri la 200.014.602, din care 4.252.873 decese. Statele Unite au semnalat 35.292.721…