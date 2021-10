Realitate: Adevărul usturător despre Paris, dezvăluit chiar de cetățenii orașului Mulți dintre parizieni, respectiv 84% dintre ei, considera ca orașul lor este murdar, iar 73% spun ca sunt „nemulțumiți” de modul in care Capitala este curațata și intreținuta, potrivit unui sondaj. Sondajul Ifop publicat de Journal du Dimanche arata ca cetațenii sunt furioși pe primarul Anna Hidalgo. „Problema mizeriei din Paris este o piatra in pantoful candidatului socialist”, subliniaza Francois Kraus, directorul Ifop. „Este una dintre bilele negre ale bilanțului. Cu atat mai mult cu cat senzația de mizerie crește, in ciuda multiplelor sale anunțuri”. Studiul a fost comandat și finanțat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

